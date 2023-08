Un buon Livorno nel primo test a Pievepelago con il Ghiviborgo, 1 a 1

(Luca Aprea) Pievepelago, 6 agosto 2023 – E’ finita 1 a 1 la prima gara amichevole della stagione del Livorno, che ha affrontato nel pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto, il Ghiviborgo sul terreno dello stadio Mordini di Pievepelago. Si è trattato, in realtà, di un allenamento congiunto tra le due squadre, svolto al termine di una prima settimana di ritiro, che ha consentito ai due allenatore di provare formazioni e schemi, in attesa di partite più probanti sul piano della posta in gioco.

Il tecnico amaranto Favarin ha schierato due formazioni diverse nel primo e nel secondo tempo, schierando ventiquattro giocatori, quattro dei quali non sono ancora stati ufficialmente tesserati dal Livorno: il centravanti Kosiqi e il terzino sinistro Coriano, entrambi provenienti dalla Primavera del Cagliari, di Defise, mezzala belga reduce da un’esperienza biennale al Saint Gilloise, e di Gasbarro, proprio lui, il cui ingaggio sarebbe un gran colpo.

Nel complesso il pareggio è stato il risultato più giusto, sebbene il Livorno abbia colpito un palo nella seconda frazione e nonostante gli amaranto abbiano sicuramente prevalso sul piano delle individualità a fronte di un Ghiviborgo che, però, è sembrato più in palla dal punto di vista degli schemi di gioco.

Da segnalare la notevole presenza di tifosi livornesi, che hanno colorato di amaranto la tribuna dell’impianto di Pievepelago in maniera festante e chiassosa.

Livorno pt (4-3-3): 22 Biagini (’03); 19 Nizzoli (’04), 26 Ronchi, 27 Brenna, 3 Brisciani (’05); 14 Bellini, 4 Bartolini, 6 Palma; 10 Ferraro (’04), 9 Kosiqi (’05), 29 Giordani. All.. Favarin.

Livorno st (4-3-3): Peluffo (’03); 11 Camara (’03), 23 Savshak (’05), 16 Fissore (32’ st Gasbarro), 17 Coriano (’05); 5 Sabattini, 8 Luci, 24 Pecchia (32’ st Defise); 18 Frati, 7 Menga (’04), 15 Nardi (’04). All.: G. Favarin

Ghiviborgo (4-3-3): Becchi (’04); Turini (’05), Sanzone, Bura (’04), Seminara; Campani (’03), Signorini (’04), Carli; Gibilterra, Carcani, Orlandi. A disposizione: Cusin (’05), Nottoli, Giannini, Petronelli (’03), Vecchi, Giannotti (’04), Cristofani (’05), Vitrani (’04), Russo (’06), Valorighi (’04), Proto (’06), Nannipieri (’05). All. Lelli.