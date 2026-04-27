Un fuori onda di Salvetti su Dionisi rischia di irrigidire i rapporti tra Comune e Prefettura

(Redazione) Livorno, 27 aprile 2026 – Un fuori onda del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, rischia di trasformare un servizio sull’inquinamento portuale in un caso politico. Con ogni probabilità, pensando di aver concluso l’intervista, il primo cittadino, riferendosi al prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha affermato infatti che sarebbe arrivato da Nuoro con l’atteggiamento del “vi faccio vedere io” ma “non fa vedere proprio nulla”, aggiungendo di aver ricevuto una lettera con la dicitura “intima al sindaco”.

Il fuori onda è stato trasmesso da Report su Rai Tre nella puntata di ieri sera, domenica 26 aprile, all’interno di un servizio dedicato all’inquinamento nei porti italiani. Nel passaggio relativo a Livorno, Salvetti esprime critiche nei confronti del prefetto, adottando toni ben diversi da quelli tenuti poco prima durante l’intervista ufficiale, dove si era mostrato più istituzionale e focalizzato sul tema ambientale.

Interpellato su un possibile “scavalcamento” da parte della Prefettura, il sindaco aveva respinto questa ipotesi, rivendicando il proprio ruolo e la legittimazione ricevuta dai cittadini. Nel merito, aveva sollevato dubbi su una delle misure proposte per ridurre l’impatto ambientale del porto, ossia l’elettrificazione delle banchine, mettendo in discussione sia la compatibilità delle navi attualmente in servizio sia la provenienza dell’energia necessaria ad alimentarle.

Il servizio di Report aveva fra le altre cose ricostruito l’attività del prefetto Dionisi che, secondo quanto da lui stesso dichiarato, sarebbe stato contattato da alcune associazioni ambientaliste, tra cui l’associazione Porto Pulito, per coordinare le iniziative contro l’inquinamento portuale. Il prefetto, di conseguenza, ha dato vita a un tavolo di coordinamento e confronto sulle problematiche dei fumi nel porto con Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Arpat, Asl, Comune di Livorno e Regione Toscana. Tra le proposte emerse figurano l’utilizzo di droni per monitorare le emissioni e lo stesso progetto di elettrificazione delle banchine, considerato uno degli strumenti più promettenti per ridurre i fumi delle navi in sosta.

Tuttavia, fermo restando che il problema dell’inquinamento legato al traffico marittimo è e rimane di primario interesse per la comunità livornese, le dichiarazioni fuori onda di Salvetti rischiano adesso di spostare l’attenzione dal merito delle politiche ambientali al piano dello scontro tra Comune e Prefettura, segnando un possibile irrigidimento nei rapporti istituzionali a Livorno.