Un Livorno troppo contratto va due volte in svantaggio ma recupera col Maccarese, 2 a 2

(Paolo Verner) Tivoli, 29 maggio 2022 – Un Livorno contratto, specie nel primo tempo, che in alcune fasi della partita ha dato l’impressione di non avere fiducia, è andato sotto di due gol oggi, domenica 29 maggio, allo stadio di Tivoli al cospetto di un Maccarese determinato ma non trascendentale, riuscendo a recuperare e quindi almeno a salvare la faccia.

Per come si era messa la partita, per come era iniziata, poteva anche andare peggio. Nella ripresa, dopo il secondo pari amaranto e la conseguente reazione degli uomini di Angelini, il Maccarese è rimasto asserragliato nella propria metà campo, cosicché il Livorno, più vivace nel finale di gara, è riuscito a farsi pericoloso senza tuttavia scardinare la difesa avversaria. Il Maccarese, invece, ha agito soprattutto in contropiede.

Per la cronaca, il Maccarese è andato in vantaggio dopo un quarto d’ora con Matteo Troccoli, ma Vantaggiato ha pareggiato subito dopo. In gol in avvio di ripresa con Damiani, i locali sono stati definitivamente raggiunti da Torromino attorno al quindicesimo.

Adesso la sfida del confronto, valida come primo turno degli spareggi nazionali per salire in Serie D, si sposta a Livorno, allo stadio Picchi, dove Livorno e Maccarese si confronteranno domenica 5 giugno.

Maccarese – Livorno 2 a 2 (1 a 1)

Maccarese (4-3-3): Baldinetti; Pieri, Starace (21’ st Tisei), Dei Giudici (29’ st Buonamano), Troccoli Matteo (25’ st Larosa); Finucci, Bergamini, Ciorciolini; Pellegrini, Damiani, Di Giovanni (45’ st Troccolo Mirko). A disp. Balletta, Antonini, Russo, Montalbano, Di Pietrantonio, Lo Monaco. All. Mazza.

Livorno (4-3-3): Pulidori; Pulina (6’ st Palmiero), Ghinassi, Russo, Giuliani; Pecchia (12’ st Petronelli), Luci, Apolloni (34’ Gargiulo); Frati (13’ st Bellazzini), Vantaggiato, Torromino. A disp. Fontanelli, Giampà, Ferretti, Marinai, Gelsi. All. Angelini.

Arbitro: Buonasera di Enna.

Reti: 15’ pt Troccoli Matteo, 16’ pt Vantaggiato, 1’ st Damiani, 15’ st Torromino.

Note: ammoniti Bergamini, Ghinassi, Pieri, angoli 6 a 6.