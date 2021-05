Un malore improvviso stronca la vita a Galeno Arbulla, una delle anime del Mercato

Livorno, 29 maggio 2021 – E’ venuto improvvisamente a mancare Galeno Arbulla. Aveva 61 anni. Un malore l’ha colpito nel pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, mentre era all’interno della sua imbarcazione ormeggiata sugli scali delle Macine. A nulla sono valsi i soccorsi.

Arbulla era un uomo molto conosciuto a Livorno, in particolare al Mercato centrale, del quale è stato una delle anime. Per anni, fino al 2019, aveva gestito un banco all’interno del reparto Pescheria del medesimo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore e commozione in città.

Chi volesse tributargli un ultimo saluto, od anche solo un pensiero, potrà recarsi alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi, rispettando le norme anti-covid in vigore, a partire dalle 11 di domani, domenica 30. La sua salma sarà poi cremata, senza cerimonia funebre, nel pomeriggio di lunedì 31 maggio.