Un malore stronca la vita a Calabretta, storico esercente del Mercato centrale

Livorno, 12 luglio 2021 – Era in compagnia di amici, in una casa di piazza Mazzini, quando all’improvviso ha accusato un malore e ha perso coscienza. Intuita la gravità della situazione, coloro che erano con lui hanno chiamato il 112, che con immediatezza ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Livorno con personale medico a bordo, il quale ha provato a rianimare l’uomo prima di doverne constatare il decesso.

Ha perso la vita così, all’improvviso, il commerciante Antonio Calabretta, figura di riferimento del Mercato centrale. Aveva 64 anni. Lascia una moglie e due figli. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani, martedì 13 luglio, presso la chiesa di San Martino a Salviano.

Appresa la notizia, il primo a ricordare l’amico e collega è stato Luigi Sena, presidente del Mercato, che ha evidenziato il fatto che avevano collaborato insieme nel consiglio direttivo del Mercato centrale. Ha aggiunto Sena: “Era una figura storica e ci mancherà. Quando sono entrato qui, dodici anni fa, lui già era presente col suo bancone di pasta fresca e alimentari e tutti noi lo consideravamo come uno di famiglia”.

“Ci piace ricordarlo per la sua disponibilità”, hanno scritto i colleghi esercenti. “Era una persona perbene, disponibile per le varie associazioni di volontariato della città e per il Mercato, che amava come pochi e che era la sua seconda casa”.