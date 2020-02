Un secolo e cinque anni fa nasceva l’Unione Sportiva Livorno

(Carlo Pannocchia) Livorno, 14 febbraio 2020 – Era il 14 febbraio 1915. Come oggi, centocinque anni fa, nasceva l’Unione Sportiva Livorno, anche se la comunicazione ufficiale dell’avvenuta fusione porta la data del 17 febbraio 1915. Quindi lunedì prossimo, 17 febbraio, sarà il compleanno della gloriosa società amaranto, della squadra che da oltre un secolo appassiona i tifosi livornesi.

Un secolo e cinque anni di passione amaranto, dunque. Tutto ebbe inizio un mercoledì sera. Fu, quello, il punto di arrivò di una breve trattativa. Le due compagini livornesi, Spes e Virtus Juventusque, si fondarono. E il 14 febbraio vennero poste le basi della nascita della nuova Unione Sportiva che vestì la maglia amaranto con lo stemma in oro della città.

Sarebbe stato l’inizio di una lunga storia d’amore che è arrivata fino ai giorni nostri. E che oggi, dopo più di cento anni, viene celebrata con una bella iniziativa.

Per l’esattezza, in concomitanza con tale evento, il Livorno ha presentato la maglia celebrativa. La divisa sarà indossata solo in occasione della gara di domani, sabato 15 febbraio, contro il Cosenza. La squadra indosserà questa maglia da collezione con al centro il logo creato per i 105 anni della gloriosa Unione. Da lunedì 17 febbraio, invece, sarà in vendita nel negozio Solo Livorno.

Tanti auguri, caro vecchio Livorno.