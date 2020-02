Una mostra sui Mayor Von Frinzius e la loro storia al Thisintegra in Venezia

(Anna Viola) Livorno, 16 febbraio 2020 – Una mostra dedicata alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius e alla sua storia sarà inaugurata dopodomani, martedì 18 febbraio, negli spazi del Thisintegra di via Ganucci, nel rione della Venezia. Si tratta di una mostra itinerante. Un aperitivo, alle 19, arricchirà l’evento.

Sono stati due attori della compagnia, Andrea Benassi e Nicola Pacini, ad aver ideato e realizzato l’idea in un locale in cui lavorano persone con disabilità e non, tra cui altri attori della Mayor Von Frinzius.

A meno di una settimana dall’inizio della prevendita di “Siuski, fatto schizzi?” di Lamberto Giannini, regista della compagnia, ecco dunque questo nuovo evento, il primo all’interno del Thisintegra, che vede coinvolta la compagnia Mayor Von Frinzius.

Venerdì 21 febbraio, inoltre, il regista Giannini, insieme a Benassi e Pacini, con la mediazione del giornalista e consigliere regionale Francesco Gazzetti, condividerà le sue esperienze nel campo dell’integrazione, tra parole e contributi video, il tutto accompagnato da un apericena con inizio alle 20,30.

Giovedì 27 febbraio, a partire dalle 19,30, ci sarà la cena dal titolo “Il Mayor è servito” durante la quale, divisi in squadre, i partecipanti potranno sfidarsi in un quiz a tema Mayor.

Venerdì 28 febbraio, infine, verranno presentati il libro e il documentario “Vent’anni di Mayor” con lo stesso Giannini, Marianna Sgherri e Piergiorgio Curti.

La mostra, ad ingresso libero, si concluderà domenica 1° marzo con un aperitivo dalle 19,30. Per informazioni: 375/5982352.