Una piccola isola contro il coronavirus, gli alunni dell’Elba lanciano i Pesci volanti

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 27 marzo 2020 – “C’era una volta una piccola isola…”. Inizia così un video di oltre sei minuti, chiamato “I pesci volanti”, realizzato da un team di genitori che hanno coinvolto i propri bambini, iscritti alla prima A delle elementari di Casa Del Duca a Portoferraio. La scuola è ovviamente chiusa per il noto stop alle lezioni in tutta Italia, stante la pandemia. Come reagire alla situazione pesante che stiamo vivendo, si sono chiesti i genitori. Il coronavirus Covid-19 si è presentato anche sull’isola e pertanto l’angoscia cresce in ogni persona e il gruppo ha pensato bene di animare una situazione per trarne qualcosa di positivo e augurale, coinvolgendo i propri bambini e bambine.

Tutti si sono adoperati in mille modi con mezzi di fortuna, ognuno col proprio cellulare e quindi hanno inviato gli spezzoni registrati a Martina Falanca, una delle mamme del gruppo, che ha montato il video dotandolo di musica e tutto quanto necessario a confezionare l’audiovisivo dedicato all’isola d’Elba e in particolare alle maestre Iolanda, Lorella, Rita, Tamara e Tina.

Il messaggio creato esprime il concetto che la solidarietà fa superare i problemi a tutta l’umanità. Bimbi protagonisti con voce fuori campo e scenografie. Il video si conclude con il classico “Andrà tutto bene”.