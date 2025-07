La statua di Chiessi (immagine fornita da Stefano Bramanti)

Una statua a Chiessi onora l’impegno dei Messaggeri del Mare, alfieri di solidarietà

(Stefano Bramanti) Marciana, 4 luglio 2025 – I Messaggeri del Mare vedono crescere la loro importanza all’isola d’Elba, ma anche a livello nazionale ed internazionale, dopo aver ricevuto il Pegaso della Regione Toscana, premio che viene conferito a soggetti che eccellono nel campo sociale e culturale (il riconoscimento è stato assegnato assieme a una pergamena del Consiglio regionale data su proposta del vicepresidente Marco Landi, ndr).

Pierluigi Costa e Lionel Cardin, assieme ai numerosi aderenti, sono due alfieri della solidarietà e del nuoto non competitivo per cause sociali. Sono stati celebrati attraverso la statua dell’artista Elisa Pezzino inaugurata di recente in piazza delle Ginestre a Chiessi, base logistica dei due volontari. E’ stata presente la scultrice, unitamente al sindaco di Marciana, Simone Barbi, ed altre autorità e associati tra cui Marco Sartore. L’opera rappresenta due Delfini che si innalzano gioiosamente verso il cielo e giocano, come succede nella realtà e tra loro anche un cerchio, quale finestra che consente la visone del mare.

L’artista non poteva che creare un messaggio sul mare per i Messaggeri, rivolto alla tutela ambientale e alla bellezza che esprime questo ambiente naturale, attraverso i due guizzanti cetacei.

Ma sentiamo direttamente dalla docente Pezzino quale concetto esprime il suo lavoro: “L’opera è proprio un messaggio rivolto alla natura ed è il risultato dell’incontro tra la mia poetica artistica e le azioni concrete e sensibili attuate dall’Associazione dei Messaggeri del Mare. Ho preso spunto dal logo di questo gruppo di volontari, proprio i delfini, e ho voluto esprimere tre concetti: la bontà naturale propria di questi mammiferi marini, la loro comunicazione fatta di gioia per la vita e per la bellezza del mare e l’evoluzione spirituale positiva che tutto ciò suscita nell’uomo. C’è bisogno di far propri tali valori che arricchiscono e creano un’armonia e una nuova connessione tra l’ambiente e tutti noi. In mezzo ai due definì ho posto una finestra a forma di cerchio per osservare direttamente il mare con le sue ricchezze, che dispongono l’anima all’ascolto delle emozioni. Un ponte tra noi e la natura”.

Quindi sentimenti poetici, di gioia, d’amore che ci regala l’ambiente. E Pezzino non si ferma qui. Ha in corso anche altre due progetti uno rivolto alla provincia di Messina a Sant’Agata di Militello ancora una finestra sul mare sarà installata in capo a un anno, come portale dell’anima umana verso il blu che ci circonda. Non solo, anche un impegno oltre oceano negli Stati Uniti per Elisa, con una mostra in collaborazione con il Medici Museum of Art a Warren, in Ohio.