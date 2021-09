Una torta col simbolo dell’Unione, Toccafondi festeggia i 50 anni al Magnozzi

(Redazione) Livorno, 15 settembre 2021 – Il presidente del nuovo Livorno 1915, Paolo Toccafondi, ha compiuto oggi, mercoledì 15 settembre, cinquant’anni. Così il club Magnozzi Fides presieduto da Enrico Fernandez Affricano, presidente onorario del Livorno 1915, lo ha voluto festeggiare con una torta e dei doni.

“Non ricordo quanti anni erano che qualcuno non organizzava una festa per il mio compleanno”, ha detto il presidente Toccafondi. Il quale, poi, ha aggiunto: “E’ veramente bella questa torta con il numero degli anni e il simbolo storico del Livorno. Ringrazio di cuore voi e tutti i tifosi amaranto”.

“Siamo onorati di avere con noi il presidente dell’Unione Sportiva Livorno”, ha affermato Fernandez Affricano. “Tutti assieme dobbiamo costruire una società importante e solida, capace di tornare in alto”.

Al presidente Toccafondi l’associazione Magnozzi Fides ha donato un portafoto in argento e un k-way amaranto. Ad accoglierlo, oltre a Fernandez, c’erano il vicepresidente del club amaranto, Piero Brondi, il segretario Curzio Galatolo ed altri soci del club stesso.

