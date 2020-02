Uomini e donne di Livorno dal 19 febbraio su Telecentro

Livorno, 18 febbraio 2020 – Parte nella seconda serata di domani, mercoledì 19 febbraio, la trasmissione “Uomini e donne di Livorno”, prodotta dall’emittente Telecentro, canale 94 del digitale terrestre, che sarà trasmessa alle 20,50 di ogni mercoledì.

Scopo della nuova trasmissione, condotta in studio dal giornalista Marco Ceccarini, è valorizzare alcune eccellenze della città di Livorno, uomini e donne, livornesi di nascita o di adozione, che si sono affermate o si affermano per le loro qualità ed i loro traguardi professionali ed attività.

Domani sera l’ospite sarà Riccardo Costagliola, presidente della fondazione Piaggio, ingegnere, già vice direttore generale del gruppo Piaggio. Il secondo ospite, mercoledì 26 febbraio, stesso orario, sarà invece Antonio Caprai, ricercatore del Cnr e direttore del progetto Acqua in America centrale.

