Urta un’auto e uno scooter, poi dà in escandescenze ed aggredisce un agente della Finanza

(Redazione) Livorno, 16 settembre 2021 – Un uomo di 56 anni ha schiaffeggiato una guardia di finanza, spuntandogli anche, dopo che alcuni agenti delle Fiamme Gialle erano intervenuti perché l’uomo, con la propria automobile, aveva urtato alcuni mezzi in sosta in via Donnini.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, nel rione della Sorgenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato e colpito uno scooter e una vettura in sosta. In quel momento in zona stava passando una pattuglia della Guardia di Finanza che, vedendo l’accaduto, gli si è avvicinata effettuare un controllo. Ma l’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe iniziato prima ad urlare e poi avrebbe colpito con uno schiaffo un agente e quindi gli avrebbe sputato addosso.

E’ intervenuta sul posto una seconda pattuglia della Guardia di Finanza e un’ambulanza della Croce Rossa i cui volontari hanno portato l’uomo in Ospedale dove è stato sottoposto al controllo del tasso alcolico.

L’uomo, secondo prassi, sarà denunciato resistenza a pubblico ufficiale e se le analisi lo confermeranno anche per guida in stato di ebbrezza.