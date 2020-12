Vaccinazione anti-covid al via il 27 dicembre, a Livorno somministrata ai primi 45 operatori

Livorno, 26 dicembre 2020 – E’ fissato alle 8 di domani, domenica 27 dicembre, l’avvio del “vaccine day”, il giorno del vaccino, in Toscana. A quell’ora, alla presenza del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e degli assessori regionali Simone Bezzini e Monia Monni, è infatti previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino anti-covid, che saranno consegnate dall’Esercito alla farmacia centrale dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Subito dopo, a partire dalle 8,15, comincerà la preparazione e il confezionamento delle dosi per gli undici ospedali toscani che avvieranno la somministrazione del vaccino alla popolazione toscana. A Livorno, unico ospedale della provincia costiera interessato, il vaccino arriverà attorno alle 11 e sarà presente il presidente Giani.

Per il trasporto saranno utilizzate dodici autovetture Gsv, specializzate nel trasporto con il rispetto della catena del freddo, che verranno scortate, ognuna, da almeno una pattuglia della Polizia di Stato che effettuerà apposite staffette.

Per quanto riguarda le prime somministrazioni, si inizierà a Careggi alle 8.40, a Montedomini alle 10 e poi in tutti gli altri ospedali toscani a partire dalle 11.

La regione Toscana, con il presidente Giani ed i suoi rappresentanti, sarà presente non solo a Careggi, ma presso tutti i plessi ospedalieri interessati alla campagna di vaccinazione: a Torregalli ci sarà Stefania Saccardi, a Montedomini il presidente Giani e Serena Spinelli, a Siena ed Arezzo sarà presente Simone Bezzini, a Grosseto l’assessore Leonardo Marras, a Massa il consigliere speciale Giacomo Bugliani e il consigliere del presidente per le vaccinazioni Angelo Zubbani, a Prato l’assessore Stefano Ciuoffo, a Pistoia e Livorno il presidente Giani, a Lucca Stefano Baccelli, a Empoli il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni, a Pisa Alessandra Nardini assieme al presidente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo.

A Livorno, all’esterno del padiglione 20 Cord, sarà effettuata la vaccinazione anti-covid dei primi 45 operatori sanitari.

The following two tabs change content below.