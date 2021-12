Via San Jacopo a senso unico, da via Montebello fino a via Corsica solo verso il mare

(Redazione) Livorno, 14 dicembre 2021 – Dal prossimo gennaio, o comunque dai primissimi mesi del 2022, il tratto di via San Jacopo in Acquaviva compreso tra via Montebello e via Corsica in direzione viale Italia diverrà a senso unico. In altre parole si potrà continuare a percorrere la strada verso il mare, ma non si potrà più viaggiare in direzione opposta, da via Corsica a via Montebello.

Contemporaneamente, sempre ad anno nuovo, sulla medesima strada verranno realizzati due passaggi pedonali rialzati in corrispondenza di Villa Mimbelli e dell’incrocio con via Malta.

In queste novità, in sintesi, consiste il riassetto viario elaborato per la zona di San Jacopo dal Comune di Livorno, del quale si è appreso oggi, martedì 14 dicembre. Il piano ha lo scopo di ricavare 48 posti auto e due stalli per disabili da aggiungere a quelli già esistenti.

L’assessore all’Ambiente e alla Mobilità urbana, Giovanna Cepparello, ha evidenziato che “l’intervento non è legato alla ricerca di nuovi parcheggi” ma “alla sicurezza, dato che il tratto finale di via San Jacopo, quello che conduce in via Montebello, è molto stretto e pericoloso”.