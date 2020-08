Villa Handerson si apre ai violoncelli, il 27 agosto concerto del Florence Cello Ensemble

(Angela Simini) Livorno, 25 agosto 2020 – Non è così comune ascoltare un concerto di soli violoncellisti, particolarmente bravi. Ci ha pensato la presidente dell’associazione culturale Concert-Arti, la violinista e docente del conservatorio Mascagni di Livorno, Renata Sfriso, che da anni si impegna a diffondere il gusto della musica a Livorno, in tutte le sue sfaccettature e varianti e che propone un’occasione da non perdere, appunto il “Violoncello virtuoso”.

Domani, mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 21, nel parco dei Platani di Villa Henderson presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234 di Livorno, l’associazione culturale Concert Arti presenta uno straordinario ensemble, il Florence Cello Ensemble, un’orchestra interamente composta da giovani violoncellisti provenienti da paesi di tutti i continenti fondata nel 2010 dal maestro Lucio Labella Danzi, docente al conservatorio Cherubini di Firenze, che ne è concertatore e solista. Sono violoncellisti attivi in orchestra e nel campo della didattica strumentale il cui talento ha dato vita ad una delle realtà toscane più apprezzate nel suo genere. Il potenziale e la versatilità di un’orchestra di violoncelli stanno nella naturale tessitura dello strumento, che quasi raggiunge l’estensione di un’orchestra d’archi, con una particolare e affascinante densità sonora. Il repertorio vasto e articolato comprende letteratura originale, elaborazioni e parafrasi su temi del repertorio lirico-sinfonico e brani del ‘900, periodo in cui la produzione per il gruppo di soli violoncelli vede il suo più grande sviluppo. Sin dagli esordi della sua attività, l’ensemble tiene numerosi concerti affascinando e coinvolgendo il pubblico con la sua verve interpretativa, la vivacità dei suoni e il virtuosismo strumentale.

Nel 2017 il complesso si aggiudica due primi premi in competizioni di musica da camera, al concorso premio Crescendo e al concorso della Versilia, eseguendo il programma interamente a memoria.

Recensito sulla rivista Suonare News l’ensemble esegue brani di compositori contemporanei come Saverio Rapezzi e Ivano Battiston. Adriano Guarnieri ha dedicato al Florence Cello Ensemble la trascrizione de l’arte della Fuga di Bach per quattro violoncelli che poi sono stati incisi con la Ema Vinci Records.

Questi i nomi dei componenti dell’Ensemble: Tyler Stewart, Amelia Sharp, Corinna Belli, Eleonora Mascia, Giovanni Agostini, Lavinia Golfarini, Emma Biglioli, Giulia Frullani, Gabriele Bracci, Arianne Bringas, Elena Falcone, Cecilia Chironi, Elisa Volpi, Francesco Ferrari, Akemi Battistini, Filippo Tufi, Cecilia Caruso. Si esibiranno in brani di Dvorak, Grutzmacher, Paganini, Popper, Lalo, Villa-Lobos, Piazzolla.

L’ingresso è a offerta libera. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti consentiti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il Covid-19.

Info: concertarti@gmail.com, cell. 339354568, musmed@provincia.livorno.it, tel. 0586/266711-266734; lun-mer-ven ore 9-13, mar-gio-sab ore 9-19, dom 15-19.