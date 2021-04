I Rotary dell’area Tirrenica donano alla Asl il dispositivo che rileva le varie forme di covid

Livorno, 30 marzo 2021 – Si è concluso il 19 marzo con una breve cerimonia e la consegna ufficiale dell’apparato “Test Allplex SarsCov2-fluA, B-RSV”, il Progetto di Area Tirrenica 3. Il costo è stato completamente sostenuto dalla donazione dai cinque Rotary Club e dal Rotaract dell’Area Tirrenica 3.

Per l’occasione erano presenti oltre alla D.ssa Elisabetta Stenner Stenner (Direttore Area Laboratorio Azienda USL Toscana Nord Ovest) e PatriziaIsola (Laboratorio Analisi Livorno), Giorgio Odello Assistente del Governatore – Area Tirrenica 3 ed i rappresentanti di tutti i Club che hanno partecipato a questo progetto importante per la tutta la comunità della costa: per il Rotary Club Livorno, la presidente Paola Spinelli e Manrico Bosio – medico e socio del Rotary Club Livorno – (ex primario di radioterapia oncologica Ospedale di Livorno), Mauro Barbierato Presidente del RC Castiglioncello e colline pisano-livornesi, Giacomo Mazzufferi Presidente Rotary Club Cecina-Rosignano, Giulia Gabbrielli, Vice-presidente Rotary Club Rosignano Solvay e Gherardo Caranti Presidente Incoming del Rotaract Livorno.

Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay è un test Real Time RT-PCR che può rilevare e differenziare simultaneamente 8 parametri, tra cui influenza A, influenza B, RSV A/B e tre diversi geni target di COVID-19 (gene S, gene RdRP e gene N). Rileva correttamente l’RNA del virus SARS-CoV-2 anche in presenza della variante inglese del virus (B.1.1.7 lineage) e della variante sudafricana (501Y.V2).