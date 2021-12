Il cinema a Livorno e in Toscana, un convegno il 1° dicembre

(Donatella Nesti) Livorno, 29 novembre 2021 – Il Comune insieme alla Cooperativa Agave realizza, il 1 dicembre ai Bottini dell’Olio, il convegno “Livorno e la Toscana nel cinema, il ruolo di Sportello Cinema e Film commission nel supporto alle produzioni audiovisive. Dialogo tra Enti, Istituzioni locali e operatori del settore”.

L’appuntamento che rappresenta un’opportunità di confronto tra i vari soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell’ambito cinematografico, è stato illustrato alla stampa nella mattina di oggi, lunedì 29 novembre, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi, del dirigente comunale alla Cultura Giovanni Cerini, e della responsabile dell’ufficio Cultura e Spettacolo Valeria Cioni e, per Agave Servizi Elena Spagnoli e Maria Cora Carraro.

L’obiettivo è quello di individuare percorsi concreti per incentivare le produzioni audiovisive locali e straniere, favorire la promozione della cultura e della memoria storica, valorizzando luoghi e strutture presenti sui territori e facilitando l’accesso alle informazioni a bandi e fondi destinati agli operatori del settore, in particolare a seguito della nuova legge quadro sulla Disciplina del cinema e dell’audiovisivo. “I luoghi non esistono se non vengono raccontati – ha esordito l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – e Livorno ha una vocazione alla narrazione cinematografica. Il Comune – ha ricordato – è dotato di uno Sportello Cinema che fa sì che Livorno sia ben rappresentata dal punto di vista filmico. Chi viene a Livorno trova infatti supporto dagli uffici comunali e al convegno si spiegherà che cosa siamo in grado di fare a supporto delle produzioni.

Ma vorremmo fare un passo in più: lo Sportello Cinema, in collegamento con la Film commission regionale potrebbe avere ruolo proattivo, di stimolo di richiamo, perché le produzioni vengano a lavorare da noi, come è avvenuto in alcuni territori (Puglia e Basilicata hanno investito molto) con ricadute economiche importantissime. Abbiamo la fortuna che vi sono tanti livornesi che fanno cinema a alto livello, è importante creare condizioni per cui centri produttivi possano trovare base qui, un asset per lo sviluppo economico della città e la creazione di occasioni di lavoro”. L’assessore ha poi ricordato come Livorno sia da tempo scelta come location di moltissimi film e di spot pubblicitari come quelli della Lamborghini e di Vodafone e questo costituisce una importante opportunità per attirare investimenti e creare posti di lavoro.

Questo il programma di mercoledì 1° dicembre:

10:00-10:30 Assessore alla cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi (Importanza del cinema nella rappresentazione del territorio)

10:30-10:45 Giovanni Cerini, dirigente Settore Attività culturali, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno (Da Livorno Film Commission a Sportello Cinema: l’esperienza del Comune di Livorno)

10:45- 11.15 Camilla Toschi, Responsabile Programmazione Cinema La Compagnia (Mediateca Regionale Toscana, le sale cinematografiche e i Festival toscani)

11:15-11.45 Sveva Fedeli, Responsabile Attività Educative Lanterne Magiche Fondazione Sistema Toscana (Il programma Lanterne Magiche: il cinema e la scuola) dn

11:45 – 12:30 Stefania Ippoliti, Dirigente Responsabile Area Cinema e Mediateca Fondazione Sistema Toscana (Le politiche del cinema di Regione Toscana, Toscana Film Commission, la rete di Manifatture Digitali Cinema)

12.30 dibattito

13:00 -15:00 pausa e rinfresco

15:00 – 15:15 Francesca Detti, direttrice di produzione i Licaoni Digital Studio (Sono Wolf, risolvo problemi: il low budget e il ruolo chiave delle istituzioni)

15:15 – 15:30 Luca Dal Canto Filmmaker e aiuto regista (Fattore L. L’importanza della location nelle scelte del regista e del suo reparto)

15:30 – 16:00 Marco Sisi tecnico di produzione radio tv e studioso del rapporto tra Livorno e il cinema (Trent’anni del progetto Livorno Superstar, il futuro che nasce dalla memoria )

16:00 – 16:30 Valentina La Salvia, cooperativa Itinera (Il Centro documentazione delle arti e dello spettacolo di Livorno)

16:30 – 16: 45 Marco Bruciati, docente di teorie e tecniche delle comunicazioni multimediali, formatore e videomaker (La crescita sul territorio dell’educazione ai linguaggi audiovisivi: strategie e necessità )

16:45 – 18:00 dibattito

modera Alessio Porquier (direttore artistico di FiPiLi Horror Festival).