Livorno 1915, intervista pubblica di Ceccarini al presidente onorario Fernandez

(Paolo Verner) Livorno, 10 settembre 2021 – Interverrà il presidente onorario della nuova Us Livorno 1915, Enrico Fernandez Affricano, al dibattito “Crisi e rinascita sportiva, la valenza sociale ed economica del calcio a Livorno”, coordinato da Antonio Caprai della segreteria della federazione livornese del Pci, che si svolgerà nel pomeriggio di domani, sabato 11 settembre, ore 17, alla festa provinciale di Livorno del Pci che prende il via quest’oggi, venerdì 10, al circolo Di Sorco presso l’Arci di San Jacopo (via San Jacopo in Acquaviva 86, Livorno).

Lo rende noto lo stesso Pci attraverso un comunicato stampa della federazione di Livorno.

Assieme a Caprai, sul palco, ci sarà il giornalista Marco Ceccarini, ideatore e fondatore di Amaranta ed anche di Costa Ovest, che porrà alcune domande al presidente onorario Fernandez Affricano, che tra l’altro fu presidente dell’Us Livorno negli anni Ottanta. Al dibattito sono stati invitati anche i rappresentanti della tifoseria amaranto, molti dei quali hanno già dato la loro adesione all’iniziativa.

“Vogliamo fornire un’opportunità di conoscenza ed approfondimento sulle vicende calcistiche locali e sulla rinascita della squadra che rappresenta Livorno e il cui rilancio può avere anche ripercussioni economiche e sociali della città”, precisa il segretario della federazione del Pci, Luigi Moggia, attraverso un comunicato stampa. “Non è nostra intenzione mettere un cappello politico su un fenomeno, quello calcistico, che appartiene a tutti, ma la cui anima è anche e soprattutto popolare”.

Non va dimenticato, conclude la nota, che il termine “politica” deriva dalla parola “politike” in uso nell’antica Grecia e significa “ciò che attiene alla polis”, ovvero alla città, alla comunità, per quel che riguarda la vita pubblica e l’agire sociale.