Livorno ufficialmente in Serie D, inserito nel girone E con Grosseto ed Arezzo

(Carlo Pannocchia) Livorno, 19 agosto 2022 – La lunga attesa è finita, la Lega dilettanti ha svelato i nove gironi del campionato di Serie D, chiarendo in via definitiva che il Livorno è ufficialmente in Serie D.

Un girone a 18 squadre, quello in cui è stato inserito il Livorno, il girone E, dove tra le altre ci sono l’Arezzo dell’ex attaccante Cutolo (oggi club manager dell’Arezzo, ndr) e il Grosseto.

Nel girone E, per la Toscana, sono presenti dodici squadre: Arezzo, Gavorrano Follonica, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza, Tau Altopascio e Terranuova Traiana. A queste vanno aggiunte tre formazioni dell’Umbria: Città di Castello, Orvietana e Sporting Trestina. E tre del Lazio: Flaminia Civita Castellana, Montespaccato ed Ostia Mare.

Subito dopo la Lega nazionale dilettanti ha diramato i calendari. Il Livorno debutterà il 4 settembre a Civita Castellana sul campo del Flaminia.

Questo il calendario completo del Livorno:

1.a giornata Flaminia Civitacastellana-Livorno (and. 04/09/22 – rit. 08/01/23)

2.a giornata Livorno-Sangiovannese (11/09/22 – 15/01/23)

3.a giornata Terranuova Traiana-Livorno (18/09/22 – 22/01/23)

4.a giornata Livorno-Seravezza (29/09/22 – 29/01/23)

5.a giornata Ghiviborgo-Livorno (02/10/22 – 05/02/23)

6.a giornata Livorno-Mobilieri Ponsacco (09/10/22 – 12/02/23)

7.a giornata Città di Castello-Livorno (16/10/22 – 19/02/23)

8.a giornata Livorno-Grosseto (23/10/22 – 26/02/23)

9.a giornata Montespaccato-Livorno (30/10/22 – 05/03/23)

10.a giornata Arezzo-Livorno (06/11/22 – 19/03/23)

11.a giornata Livorno-Ostia Mare (13/11/22 – 26/03/23)

12.a giornata Pianese-Livorno (20/11/22 – 02/04/23)

13.a giornata Livorno-Tau Calcio (27/11/22 – 06/04/23)

14.a giornata Sporting Club Triestina-Livorno (04/12/22 – 16/04/23)

15.a giornata Livorno-Poggibonsi (11/12/22 – 23/04/23)

16.a giornata Orvietana-Livorno (18/12/22 – 30/04/23)

17.a giornata Livorno-Follonica Gavorrano (21/12/22 – 07/05/23)