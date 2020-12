Una pizza per due sorrisi, dal 14 dicembre pizze gratis per chi è in difficoltà dal Parco del Mulino

Livorno, 13 dicembre 2020 – I bisognosi che si rivolgono alle associazioni di volontariato sono sempre di più. Alle difficoltà provocate dalla crisi economica, quest’anno si sono aggiunte anche quelle generate dalla pandemia.

C’è chi ha visto ridursi drasticamente le entrate, chi ha perso il lavoro e chi non riesce più a soddisfare i bisogni primari, suoi o di tutta la sua famiglia.

Così, le file degli indigenti, davanti alle strutture che distribuiscono pasti caldi, si sono ingrossate.

Fondazione Livorno ha deciso di dare un contributo per contrastare queste difficoltà promuovendo un progetto che, dal 14 dicembre, permetterà di recapitare 1.000 pizze margherita gratuite a altrettante persone in difficoltà. Questo intervento consentirà, contemporaneamente, di dare anche un sostegno alla Cooperativa Sociale Parco del Mulino che, a causa dell’emergenza Covid, ha registrato una notevole diminuzione della propria attività finalizzata all’impiego lavorativo di tanti giovani con disabilità. Da questo duplice scopo di solidarietà e sussidio è nato il titolo del progetto “Una pizza per due sorrisi”.

L’idea è stata accolta con estremo entusiasmo dai ragazzi del Parco del Mulino che si sono dichiarati molto contenti di contribuire a questa iniziativa di solidarietà e si sono impegnati a lavorare al massimo delle loro potenzialità per garantire una consegna ed una distribuzione rapide e efficienti.

Le pizze saranno recapitate alle persone e alle famiglie indigenti della città di Livorno, attraverso gli enti (parrocchie e associazioni) che si occupano di distribuzione di pacchi alimentari e di pasti caldi. Il servizio di prenotazione e asporto sarà disponibile dal lunedì al mercoledì.

Lunedì alle ore 20,00 ci sarà la prima consegna: 60 pizze usciranno dal forno del Parco del Mulino per essere affidate alla Comunità di Sant’Egidio che le distribuirà ai poveri, ai senza dimora, agli anziani più fragili e alle famiglie in difficoltà di cui si sta occupando in questo periodo di emergenza sanitaria.

Le organizzazioni che vorranno contribuire alla distribuzione delle pizze tra i propri utenti bisognosi dovranno contattare Fondazione Livorno all’indirizzo mail rossana.meacci@fondazionelivorno.it indicando un proprio referente (nominativo, numero di cellulare o altro recapito telefonico e mail) che verrà direttamente contattato per ulteriori informazioni.