A quarant’anni dalla Livornina un grande convegno su Caproni al Teatro Goldoni

(Angela Simini) Livorno, 5 novembre 2024 – Un altro grande livornese alla ribalta. Si tratta di Giorgio Caproni (Livorno, 7 gennaio 1912 – Roma, 22 gennaio 1990 Roma), il poeta che aveva ricevuto la Livonina d’Oro quaranta anni fa dal Comune di Livorno e che adesso riceve un importante omaggio dall’Isis Niccolini Palli che ha promosso il convegno “Come il sospiro del mare” per il prossimo giovedì, 7 novembre, presso il Teatro Goldoni.

Il titolo stesso della manifestazione coglie appropriatamente il senso della musicalità dei versi di Caproni che sanno di mare e di vento, di sole e di cieli azzurri, di risate di ragazze, di ricordi appassionati e di cultura. Con orgoglio dunque il Liceo Niccolini Palli annuncia la Giornata di Studi per celebrare e approfondire l’opera e la figura poliedrica di un poeta che, oltre alla “penna”, conosceva anche la musica, in particolare il violino. Ci sarà pertanto un momento musicale particolarmente toccante, che vedrà in campo un’altra celebrità livornese, oltreché nazionale ed internazionale, il maestro Marco Fornaciari, che si presterà gentilmente a suonare con i violini appartenuti a Caproni e conservati presso il Teatro Goldoni.

L’evento, caldeggiato con grande entusiasmo dalla dirigente scolastica Teresa Dini, nasce in seguito a un incontro tra la professoressa Elisabetta Porta, docente di Italiano e latino, referente della comunicazione dell’Iis Niccolini Palli e del Liceo classico, e il professor Lorenzo Greco, docente di Sociologia della comunicazione presso l’Accademia Navale di Livorno, a suo tempo docente di Letteratura contemporanea all’Università di Pisa e di Comunicazione letteraria nelle università della California e del Wisconsin.

Tra i numerosi impegni del professore, uno dei più significativi riguarda da sempre la promozione della figura di Giorgio Caproni, poeta che ha reso la città un vero luogo-simbolo del proprio mondo lirico. L’evento ha suscitato un interesse straordinario anche tra le scuole del territorio: numerose iscrizioni sono pervenute da altri istituti scolastici.

L’incontro si aprirà alle 9:30 con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Teresa Cini, della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Cristina Grieco e del figlio del poeta, Attilio Mauro Caproni.

Seguiranno, tra le 9:45 e le 12:15, interventi di accademici di fama nazionale e internazionale, intervallati da momenti musicali e coreografici.

Questa la scaletta degli interventi:

9:45 – Corrado BOLOGNA, Il Dante di Caproni;

10:15 – Performance coreografica degli studenti e delle studentesse del Liceo coreutico Niccolini-Palli;

10:30 – Antonio PRETE, La spina dolce dell’assenza. Passaggi nella poesia di Caproni;

11:00 – Intervento musicale: il M° Marco FORNACIARI suona i violini appartenuti a Giorgio Caproni, conservati presso il Teatro Goldoni;

11:15 – Alessandro FO, Fra i classici e gli affetti familiari: una via all’incontro con Caproni;

11:45 – Intervento musicale del Laboratorio archi del Liceo musicale Niccolini-Palli;

12:15 – Elisa DONZELLI, L’amore, la Bestia. Giorgio Caproni ragazzo.

L’evento riflette l’impegno dell’IIS Niccolini Palli nell’approfondimento annuale di figure culturali significative legate alla città. Lo scorso anno è stata Angelica Palli ad essere celebrata con un convegno a lei dedicato.

Durante la Notte dei Licei dell’IIS Niccolini Palli, prevista per il 13 dicembre prossimo, verrà presentato il primo volume della collana “Le Gemme”, intitolato “Angelica Palli, la donna dai mille volti”, realizzata dall’Is con la casa editrice Sillabe a cura di Elisabetta Porta. A questo primo volume seguirà la pubblicazione degli atti dell’imminente convegno su Caproni, che confluiranno nel secondo volume della collana, rendendo omaggio al quarantennale della Livornina attribuita al poeta.