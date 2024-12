Carissimi tigli

(Riccardo Pasquinelli) Livorno, 13 dicembre 2024 – Abbiamo scoperto in questi giorni, grazie alla stampa cittadina, che i fondi del Pnrr destinati alla Fortezza Nuova saranno spesi in buona parte in opere di giardinaggio e per la ricostruzione di un viale di tigli, che pare esistesse nel Settecento all’interno del fortilizio. Si tratta di oltre un milione di euro (!) concessi per un progetto presentato dai gestori privati che come noto hanno avuto in concessione lo storico monumento di proprietà pubblica.

Ho qualche dubbio sulla utilità di spendere una somma tanto rilevante per questo tipo di lavori e mi pare chiaro che con simili scelte i tanti soldi piovuti sull’Italia col Pnrr saranno come al solito sprecati e non serviranno al rilancio economico del nostro Paese.

Questo articolo è apparso sulla pagina Facebook del giornalista Riccardo Pasquinelli.