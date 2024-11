In Umbria testa a testa fra i due poli, bene Rizzo

(Redazione) Livorno, 2 novembre 2024 – Tra due settimane o poco più, domenica 17 e lunedì 18 novembre, si svolgeranno in Umbria le elezioni regionali. Sarà scelto il nuovo presidente della Giunta e verrà rinnovato il Consiglio regionale. Circa 700 mila sono i cittadini aventi diritto al voto.

Secondo un sondaggio di Techno Consumer, la candidata del Centrodestra, Donatella Tesei, sarebbe tra il 44,8% e il 49,8% dei consensi, mentre Stefania Proietti, candidata del Centrosinistra e Cinque Stelle, sarebbe tra il 42,9% e il 47,9%. Si tratta di una differenza abbastanza marcata ma non incolmabile, dato che mancano ancora più di due settimane e tutto può accadere.

Ma la vera sorpresa, anche se di sorpresa si può parlare fino a un certo punto visto il lavoro che stanno facendo da tempo Marco Rizzo e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana e Popolare, è la terza posizione proprio di Rizzo, candidato di Dsp, che secondo il sondaggio oscillerebbe tra l’1,1 e il 5,0% dei voti.

Per tutti gli altri candidati a presidente, ossia Elia Fiorini di Alternativa per l’Umbria, Martina Leonardi di Insieme per un’Umbria Resistente e Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso, la forbice oscilla tra lo 0,5% e il 4,0%.