Piombino festeggia Il Foglio Letterario

(Redazione) Piombino, 19 dicembre 2024 – Domani, venerdì 20 dicembre, la casa editrice Il Foglio Letterario festeggerà i venticinque anni di esistenza con un evento che si svolgerà nella Sala consiliare del Comune di Piombino. La casa editrice piombinese, in un quarto di secolo, ha mandato nelle librerie fisiche e in quelle digitali più di mille testi, molti dei quali di notevole successo.

L’appuntamento è per domani, ore 17, nella Sala consiliare con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dopo i saluti istituzionali, sarà il giornalista Stefano Tamburini ad introdurre la serata, che si aprirà con la presentazione di un volume dedicato alla ricorrenza, dal titolo “Secondo almanacco del Foglio Letterario”, curato da Gordiano Lupi, Vincenzo Trama, Fabio Izzo ed Andrea Borla.

Il Foglio Letterario nel corso degli anni ha partecipato per dieci volte al Premio Strega e ha lanciato diversi autori di successo, tra cui Lorenza Ghinelli passata a Newton & Compton e Sacha Naspini che ha pubblicato con Rizzoli, i quali hanno tuttavia conservato un ottimo rapporto con Il Foglio e con il direttore Gordiano Lupi.

