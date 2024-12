Saluti di fine anno, Salvetti: “A questo 2024 dò un bel 10, dodici mesi bellissimi”

(Donatella Nesti) Livorno, 23 dicembre 2024 – Si è tenuta la consueta conferenza stampa di fine anno della Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Luca Salvetti per tracciare il bilancio operato nella città di Livorno. La conferenza si è tenuta quest’anno nella restaurata ‘Sala della Mescita’ delle Terme del Corallo. Per il Restauro della Sala della Mescita l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 2.200.000 euro nell’ambito del Bando delle Periferie del 2016, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto candidato prevedeva di intervenire su una parte del complesso monumentale, già oggetto di un intervento di messa in sicurezza e il rifacimento della copertura, finanziato dal Comune di Livorno. L’obiettivo era di bloccare lo stato di degrado avanzato in uno dei padiglioni più significativi, la Sala della Mescita, un tempo il cuore dello stabilimento termale, in quanto si trattava del luogo in cui veniva somministrata l’acqua curativa della “Montecatini a Mare”. Per le sue caratteristiche, sia per conformazione che dimensioni, la Sala della Mescita poteva infatti permettere una riapertura alla fruizione pubblica con destinazione a sala conferenze e spazio espositivo, in maniera da favorire le attenzioni sull’intera fabbrica di inizio Novecento e costituire un volano per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentissero di portare a compimento il risanamento e la riqualificazione dell’intero complesso.

Il Sindaco ha così iniziato il suo intervento: “A questo 2024 do un bel 10 – le sue parole -, sono stati dodici mesi bellissimi durante i quali abbiamo completato quanto avviato nella passata legislatura. Adesso siamo ripartiti con grande voglia forti anche del fatto che il nostro lavoro, rispetto a quando ci siamo insediati, è tutto più ‘facile’ “. Successivamente ha riassunto in breve gli importanti interventi operati in città: il restauro della via Grande, l’abbattimento dei ‘tre ponti’(in realtà 5) per mettere in sicurezza il Rio Ardenza protagonista di tragiche alluvioni, la riqualificazione delle zone centrali di Piazza Cavour, via Ricasoli, Via Marradi, la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, il recupero degli Hangar Creativi, il successo di Leggermente, i bandi per l’inclusione ed i lavori per facilitare i percorsi delle persone con disabilità, l’accoglienza dei migranti, il servizio anche a piedi della polizia municipale per garantire la sicurezza dei cittadini, il successo di numerosissimi avvenimenti sportivi, di Effetto Venezia e di altri importanti eventi. Dalle indiscrezioni fornite sembra che sarà una donna a prendere il posto del dimissionario Simone Lenzi all’assessorato alla cultura ma la conferma avverrà il 28 dicembre. Sono intervenuti tutte le assessore e gli assessori per illustrare gli interventi di propria competenza ed a seguire le domande dei rappresentanti della stampa cittadina e le riprese delle TV di Granducato e di Rai3 sempre attente a quello che accade nel nostro territorio. Di particolare interesse il tema della violenza sulle donne, un argomento caro alla vicesindaco Libera Camici: “Con i mezzi a nostra disposizione stiamo contrastando questo fenomeno grazie al fatto che il Comune si è riappropriato del Coordinamento della Rete Livorno città antiviolenza. Naturalmente la città non è immune al fenomeno, ma ci sono gli anticorpi necessari per sostenere le donne vittime di violenza. In ultimo da non dimenticare anche il rilancio delle politiche di genere con la riorganizzazione del Centro Donna”.

Infine il Sindaco ha personalmente voluto regalare una copia del libro promosso da CN-Comune Notizie e stampato da Sillabe “Qui nessuno è straniero” a tutte le testate presenti compresa Costaovest. Raccolte nel libro anche le voci di alcuni dei giovani che hanno toccato terra a Livorno dopo viaggi rocamboleschi e terribili: Ibrahima, Rayene, Bassidy, Waqar. Il testo è corredato da numerose fotografie scattate durante gli sbarchi e in occasione delle interviste ai giovani migranti.