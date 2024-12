Open Arms, Salvini assolto: “Il fatto non sussiste”

(Redazione) Roma, 20 dicembre 2024 – Il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell’ambito del processo Open Arms, è stato assolto.

Secondo la sentenza, “il fatto non sussiste”.

Il leader della Lega e vicepremier, all’epoca ministro dell’Interno, era accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per giorni lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla Ong spagnola nell’agosto del 2019.

Per Salvini l’accusa aveva chiesto sei anni di reclusione. È stata invece accolta la richiesta della difesa che sosteneva come non era stato commesso alcun reato.