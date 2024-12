È scomparso Giacomo Del Gamba, gestiva l’Ex Cinema Aurora

(Redazione) Livorno, 19 dicembre 2024 – Una tragica notizia si è abbattuta sugli ambienti culturali, artistici e sportivi di Livorno. Oggi, giovedì 19 dicembre, è scomparso Giacomo Del Gamba, titolare assieme ad altri soci della gestione dell’Ex Cinema Aurora, che in questi anni si è contraddistinto come un luogo di aggregazione culturale ed artistica ma anche sportiva, divenendo un punto di riferimento per i tifosi di basket e in particolare della Pielle.

Giacomo, figlio dell’ex assessore comunale e dirigente della Asl livornese Sergio Del Gamba e della funzionaria pubblica e ex consigliera comunale Adriana Centi, prematuramente scomparsa, ha avuto anche lui esperienze in politica nell’area della Sinistra non omogenea al Pd. È stato inoltre impegnato nei gruppi di rievocazione storica della città e ha gestito locali e in particolare birrerie, prima di approdare all’Ex Aurora, da lui trasformato in un centro ricreativo a tutto tondo divenuto negli anni un vero e proprio punto di riferimento per l’intera città di Livorno.

Ancora non chiare sono le cause del decesso. In ogni caso Giacomo, che non aveva figli, lascia una compagna con la quale conviveva da molti anni.