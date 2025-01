Angela Rafanelli nuova assessora alla Cultura del Comune di Livorno

(Anna Viola) Livorno, 28 dicembre 2024 – Il Comune di Livorno ha un nuovo assessore, anzi una nuova assessora, alla Cultura. Si tratta di Angela Rafanelli, presentata oggi, sabato 28 dicembre, alla stampa, che prende il posto di Simone Lenzi dopo le dimissioni di quest’ultimo lo scorso 10 ottobre. La nomina ufficiale è stata comunicata dal sindaco Luca Salvetti nel corso di un incontro con i giornalisti svolto stamani nella Sala delle Cerimonie di Palazzo Civico. Le deleghe, dopo le dimissioni di Lenzi, sono state temporaneamente gestite dallo stesso Salvetti.

La Rafanelli, livornese, classe 1978, è una donna di spettacolo e di televisione. Dopo essersi diplomata nel 2002 al Piccolo Teatro di Milano, ha intrapreso una carriera che l’ha vista protagonista prima in tivù e poi in radio. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2007 con Current Tv, mentre nel 2009 è diventata inviata de Le Iene. Nel 2011 ha iniziato a lavorare con La 7, conducendo il programma Le Vite degli Altri, per approdare in Rai nel 2012 con Volo in Diretta di Fabio Volo. Ha ricoperto anche il ruolo di inviata nel programma Quelli che il Calcio dal 2014 al 2017, per poi passare a Radio 2. Nel 2018 ha condotto Domenica In e il programma in prima serata In Viaggio con lei su Rai 3. Dal 2020 al 2024 è stata anche la conduttrice di Linea Verde Estate.

Nel 2022 ha creato e condotto Sex, il primo programma di educazione sessuale della Rai. Nel 2023 ha presentato Il Palio d’Italia su Rai 3, riconfermato nel 2024 su Rai 2.

Nel suo curriculum vi è anche molta attività teatrale. Diversi e di vario tipo, infatti, sono gli spettacoli di successo cui ha preso parte tra il 2000 e il 2008.