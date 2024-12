Svolta positiva, i trentacinque poligrafici del Tirreno restano (per ora) a Livorno

(Sandro Lulli) Livorno, 16 dicembre 2024 – Una svolta bella e clamorosa quanto inaspettata alle 22 di oggi, lunedì 16 dicembre: niente Sardegna per i 35 poligrafici che restano a Livorno! A tempo pieno lavoreranno 5 o 6 poligrafici, gli altri 29-30, con il contratto di solidarietà, saranno a casa ma potranno essere impiegati uno o due giorni al mese: il loro salario sarà un po’ ridotto, ma non eccessivamente. Non solo: apertura agli incentivi per chi volesse licenziarsi.

Sei mesi. Questo è un accordo per la durata di 6 mesi. In questo periodo, altro punto dell’accordo, dovrà essere confermato che la sede di Livorno ha le potenzialità per rendersi indipendente e operativa quindi del frattempo la Sae conferma la sede di Livorno. Tutti restano al proprio posto.

Il sindaco Salvetti. A tarda sera sorride anche il sindaco Luca Salvetti: “Un lavoro incredibile di tutti per ottenere il massimo in questa fase e provare a lavorare ancora per tutelare al massimo i lavoratori. E sappiamo bene quanto l’Amministrazione si sia prodigata per riportare la Sae su binari quasi accettabili nell’ambito di una vicenda a tinte fosche che investe Il Tirreno, che in quattro anni di loro gestione ha perso migliaia di copie a causa di tagli incredibili”.

La gioia di Zannotti. Il sindacalista Fabrizio Zannotti (Cgil) alle 22 esce dal Tirreno stanco ma soddisfatto, dopo il tavolo che si era tenuto in Confindustria dalle 16 alle 21: “È un orgoglio sapere che questi lavoratori festeggeranno il nuovo anno in famiglia invece di essere su un traghetto diretto in Sardegna. È una vittoria che rivendico come Cgil. È stata dura ma c’è l’abbiamo fatta. Come ho detto giorni fa – aggiunge – siamo malati in cura e ci vorrà tempo prima di conoscere il nostro destino”.

La svolta. Ma cos’è che ha spinto la Sae ad ammorbidire la sua linea? “La svolta a mio avviso è legata alla compattezza della città di fronte a quella che sarebbe stata una iniziativa fuori dagli schemi. Non potevano rendersi impopolari, avrebbero danneggiato la loro immagine anche a livello di marketing”.

Prime cose da fare? “Sarà basilare dimostrare che la sede di Livorno è efficiente e operativa. E ci incontreremo una volta al mese. Inoltre – puntualizza Zannotti – il mondo della politica dovrà muovere i suoi passi”.

I firmatari dell’accordo. In Confindustria per la Sae erano presenti Vito Nobile e Antonio Crudo, Confindustria toscana rappresentata da Ettore Bartoli; Cgil col segretario Fabrizio Zannotti, Slc Cgil con Samuele Falossi, Fistel Cisl con Silvia Coscia, Uilcom Uil con Barbara Bussotti. Tutti unitamente con la Rsu del gruppo Sae rappresentata da Francesca Soli, Fulvio Caciorgna, Federico Murziani. In ascolto anche l’assessore al lavoro del Comune, Federico Mirabelli.

Le parti si sono anche impegnate per attivare tutti gli strumenti che saranno messi a disposizione dalla Regione Toscana per riqualificare il personale in funzione del processo di riorganizzazione.

Ci saranno incentivi. L’azienda ha fatto sapere di essere disponibile a valutare l’entità dell’incentivo all’esodo sulla base del numero dei lavoratori che aderiranno alla procedura entro il 31 gennaio 2025.

Clausola sicurezza. Zannotti ha fatto inserire la clausola secondo la quale non possono essere attivate iniziative unilaterali senza convocazione delle parti firmatarie e questo è un altro punto in favore della tranquillità dei poligrafici.

Via il centralino. La Sae ha ribadito che affiderà a esterni le funzioni di centralino del quotidiano, servizi Ced e tecnici di base di Sae Servizi Srl.

Questo articolo è apparso sulla pagina Facebook del giornalista Sandro Lulli che in modo indipendente sta seguendo la vicenda.