Da Grosseto all’Italia il movimento di Vannacci

(Redazione) Grosseto, 24 novembre 2024 – A Marina di Grosseto il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci ha lanciato oggi, domenica 24 novembre, il suo nuovo movimento politico, Il Mondo al Contrario, che trae origine dal movimento culturale che porta il medesimo nome il quale a sua volta è nato dopo il successo del libro intitolato allo stesso modo pubblicato proprio da Vannacci.

La presentazione è avvenuta presso l’hotel Leopoldo II di Lorena e ha visto la partecipazione di Fabio Filomeni, anche lui ex miliare, braccio destro del generale eletto al Parlamento europeo come indipendente nelle liste della Lega.

“Oggi diamo una casa a chi non ce l’ha”, ha detto Vannacci all’unisono con l’ex tenente colonnello Filomeni, che de Il Mondo al Contrario è presidente. “Non fondiamo un partito, ma un movimento. Questa non è un’Opa sulla Lega e chi lo dice, propala balle. Oggi stabiliamo un tessuto connettivo tra persone che pur non essendo seguaci della Lega si riconoscono nel sottoscritto. Si è innescato lo ‘tsunami’ di cui parlavo tempo fa. Dietro a questo ‘tsunami’ si cela una persona il cui obiettivo è cambiare l’Italia, l’Europa e il mondo. Non sono certo xenofobo e omofobo, come si mi si accusa. Il manifesto che lanciamo è di otto punti: patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni, lavoro”.

Alla convention, cui hanno partecipato centinaia di persone motivate dalla volontà di dare avvio a un movimento in grado di orientare il futuro dell’Italia, si è presentato anche l’ex ministro Gianni Alemanno, già di Alleanza nazionale e di Fratelli d’Italia, che di recente ha dato vita al movimento Indipendenza. In videoconferenza ha partecipato il ministro Matteo Salvini, leader della Lega. In presenza, invece, ha preso la parola il presidente Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare.