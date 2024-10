Donna perde la vita investita da un’auto in via Mameli a Livorno

Costa Ovest

(Redazione) Livorno, 18 ottobre 2024 – Incidente mortale, questa mattina, in via Mameli all’altezza del civico 31. Poco prima delle 9.30 una signora di 80 anni è stata investita da un’autovettura, una Fiat 500, il cui conducente è rimasto sul posto. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno che, dopo aver effettuato alla donna il massaggio cardiaco, l’hanno immediatamente trasportata al Pronto soccorso dell’Ospedale, dove purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi previsti in questi casi. L’auto è stata sequestrata. La Magistratura ha aperto un fascicolo sull’incidente per accertare i fatti e le responsabilità.

Da una nota emessa dalla stessa Polizia municipale attraverso l’ufficio stampa del Comune, l’autovettura Fiat 500 è stata trovata, in posizione post-urto, a undici metri e mezzo dall’attraversamento pedonale posizionato all’altezza del civico 31/C di via Mameli. Nel comunicato si afferma anche che, successivamente, un ispettore del comando si è recato al Pronto soccorso, dove ha appreso del decesso della signora investita.

