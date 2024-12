Siglato l’accordo con Toremar per i collegamenti con l’Elba e la Capraia

(Redazione) Livorno, 20 dicembre 2024 – È stato siglato quest’oggi, venerdì 20 dicembre, l’accordo tra la Regione Toscana e la società Toremar sui nuovi orari invernali del servizio pubblico di trasporto marittimo, in particolare per i collegamenti con le isole d’Elba e di Capraia.

L’intesa verte in via preponderante sulla linea di traghetti che collega Livorno e Capraia con un adeguamento dell’orario, in alcuni periodi della settimana, per richiamare più visitatori sull’isola durante l’arco delle giornata. Analogamente viene rimodulato l’orario tra Piombino e Portoferraio per venire incontro alle richieste dei sindaci elbani di non lasciare scoperte alcune ore del giorno.

“L’accordo è il frutto di numerosi incontri con i sindaci e del recepimento delle loro richieste, nell’interesse di abitanti e turisti”, hanno dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli. “Si tratta di una nuova modalità di distribuzione delle corse lungo tutto l’arco della giornata in modo da non avere intervalli troppo lunghi tra una corsa e l’altra e garantire quindi, prima di tutto, l’omogeneità del servizio”.