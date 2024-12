Uomo trovato senza vita all’ex Caravanserraglio di Rosignano Solvay

(Alex Turrini) Rosignano, 17 dicembre 2024 – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre, attorno alle 15.30, all’interno dell’ex Caravanserraglio a Solvay. In quell’edificio, ormai vuoto e inagibile da tempo, trovano spesso rifugio i senza dimora della zona. Nel pomeriggio la centrale operativa del 118 di Livorno e Pisa ha ricevuto la telefonata di una persona che, in quel luogo, aveva visto un corpo immobile, a terra, apparentemente privo di vita. È stato dunque dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sono intervenute le volanti di Rosignano Solvay e la Polizia scientifica di Livorno. È intervenuto anche un medico legale e ha raggiunto il posto anche la sostituta procuratrice di turno Ezia Mancusi.

L’uomo ritrovato senza vita è Leonardo Noti, 45 anni, del quale non è stata ancora accertata, con precisione, la causa del decesso. Gli inquirenti tanno vagliando tutte le ipotesi.

