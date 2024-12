Presto la gara d’appalto per realizzare il sottopasso alla stazione di Livorno

(Redazione) Livorno, 18 dicembre 2024 – Entro breve sarà bandita la gara di appalto per individuare la ditta che elaborerà il progetto di fattibilità tecnico-economica del sottopasso della stazione ferroviaria in sostituzione dell’attuale cavalca ferrovia che offusca il complesso architettonico delle Terme del Corallo. La giunta comunale guidata dal sindaco Luca Salvetti ha infatti approvato il Dip, documento di indirizzo alla progettazione, che prevede un valore totale per la realizzazione dell’opera pari a 37 milioni e 400 mila euro. Di questi, 2 milioni serviranno per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, altri 400 mila euro per la verifica preventiva e la validazione del progetto, mentre la gran parte, ossia i restanti 35 milioni, dovranno finanziare, secondo gli intendimenti del Comune, l’esecuzione dei lavori.

Stando al progetto di massima, il sottopasso si eclisserà in pendenza fino a percorrere un rettilineo lungo cinque metri sotto l’attuale piano e riapparirà in superficie, dopo aver superato il rio Cigna, all’altezza di due piccole rotatorie da realizzare in via degli Acquedotti vicino al Pala Modì e nella zona delle Torri.

Quello del progetto di fattibilità rappresenterà, in ottemperanza di quanto previsto dal nuovo codice degli appalti, l’ultimo passaggio prima dell’avvio della fase operativa.