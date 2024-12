Il Livorno cede in casa al Guidonia e saluta la Coppa Italia, 2 a 3

(Andrea Mercurio) Livorno, 18 dicembre 2024 – Il Livorno esce dalla Coppa Italia. Gli amaranto sono stati infatti sconfitti, 2 a 3, dal Guidonia Montecelio nella gara relativa ai quarti di finale della Coppa di Serie D che si è disputata oggi, mercoledì 18 dicembre, allo stadio Picchi.

Nel primo tempo sono state numerose le occasioni create dalla squadra laziale e il vantaggio ospite è arrivato al 42’ con Icardi, abile nel finalizzare un veloce contropiede. Pochi secondi prima della fine della frazione le occasione al Livorno sono capitate a Dionisi ed a Frati: il primo ha colpito la traversa e sulla respinta il secondo ha preso il palo.

Nella ripresa gli ospiti hanno raddoppiato già al 1′ con Maurizi in contropiede ed a freddo. La gara ha vissuto poi momenti di più alta tensione a metà tempo. Al 29’ Russo ha accorciato le distanze, ma poco dopo, al minuto 32, il Guidonia si è riportato sul doppio vantaggio ancora con Maurizi. Dionisi al 35′ è stato espulso per doppia ammonizione e il Livorno è rimasto in dieci. Lo splendido gol in rovesciata di Siniega al 45’ è risultato purtroppo utile solo per le statistiche.

Livorno – Guidonia 2 a 3 ( 0 a 1)

Livorno (3-4-3): Ciobanu; Fancelli (22′ st Regoli), Risaliti, Siniega; Parente (38′ st Niccolai), Luci (22′ st Rossetti), Bonassi (11′ st Hamlili), Arcuri; Frati, Dionisi, Ndoye (11′ st Russo). A disp. Tani; Vallini, Brenna, D’Ancona. All. Indiani.

Guidonia Montecelio (3-5-2): Guerrieri; Musso, Cristini (1′ st Sfanò), Giordani; Vagnoni, Rossi (20′ st Maccari), Spinosa, Icardi (11′ st Succi), Stefanelli; Maurizi, Tounkara (16′ st El Bakhtaoui). A disp. Mastrangelo; Calì, Guerriero, Pompilio, Chiappini. All.. D’Antoni.

Reti: 42′ pt Icardi; 1′ st Maurizi, 29′ st Russo, 31′ st Maurizi, 45′ st Siniega.

Arbitro: Menozzi di Treviso

Note: espulso Dionisi doppia ammonizione; ammoniti Fancelli, Dionisi e Succi; angoli 3 a 0; fuorigioco 0 a 3; recupero 1′ pt, 5′ st.