Il caldo e la preparazione condizionano il Livorno nel test con la Pistoiese, 1 a 1

(Gianluca Andreuccetti) Livorno, 21 agosto 2024 – Risultato di parità tra Livorno e Pistoiese, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, contro la Pistoiese, formazione coriacea anch’essa iscritta al campionato di Serie D anche se nel girone A.

La gara amichevole è stata decisa dai gol di Corvino per gli arancioni dopo il ventesimo del primo tempo e di Currarino per gli amaranto a pochi minuti dalla fine del match.

Il Livorno, rispetto alle precedenti amichevoli, è apparso a tratti involuto, ma ciò è da attribuirsi, essenzialmente, al duro lavoro di preparazione cui sono ancora sottoposti i giocatori amaranto. Tre ex amaranto, per inciso, erano oggi in campo con la Pistoiese: Caponi, Greselin e Tanasa.

A passare in vantaggio, nel primo tempo, sono stati gli ospiti con un bel tiro in controbalzo di Corvino, mentre il pareggio è arrivato solo nei minuti finali di gara grazie a una spettacolare rete di Currarino direttamente da calcio d’angolo. Il Livorno ha salvato in questo modo il risultato.

Gli amaranto hanno giocato in modo ordinato, anche con buone trame di gioco, ma hanno fatto enorme fatica a segnare. Sono stati salvati solo da una vera e propria prodezza di Currarino, arrivato a Livorno la scorsa settimana. Il dato sulla difficoltà nella fase offensiva è forse il dato più significativo di questa amichevole, anche se, come detto, la preparazione che sta svolgendo la squadra pesa sul momento.

La gara è stata in ogni caso influenzata dal caldo. Entrambe le squadre non ancora al massimo. I tanti cambi eseguiti dagli allenatori hanno fatto il resto.

Tra gli amaranto, nel secondo tempo. hanno esordito sulla fascia sinistra in difesa Okpolopko e sulla fascia destra Ndoye arrivato in settimana dopo il campionato trascorso nel Piacenza.

Livorno – Pistoiese 1 a 1 (0 a 1)

Livorno: Cardelli (10’ st Tani), D’Ancona (1’ st Okpolopko 30’ st Renda), Brenna (30’ st Fancelli, 35’ st Niccolai), Risaliti, Parente (1’ st Turini), Bellini (13’ st Currarino), Hamlili (13’ st Luci), Frati (1’ st Ndoye), Capparella (1’ st Marinari, 6’ st Boroduska, 30’ st Russo), Regoli (13’ st Giordani), Malva (13’ st Rossetti). A disp. Fancelli, Niccolai, Pavlenko, Renda, Vona, Russo. All. Indiani.

Pistoiese: Lagonigro, Diodato (13’ st Cuomo), Karmoud (1’ st Dibenedetto), Tanasa, Mazzei (1’ Baleello 30’ st Paci), Bertolo ( 10’ st Polvani), Grilli (20’ st Larhrib), Greselin (10’ st Caponi), Cardella, Corvino (1’ st Sparacello) , Tascini (1’ st Basanisi) . A disp. Cecchini, Valentini,, Maloku, Baleello, Innocenti, Paci. All. Giacomarro.

Reti: 22’ pt Corvino (P), 38’ st Currarino (L).

Note: ammoniti Hamlili (L), Kharmoud (P).