Il Livorno nel secondo tempo cambia volto e schianta lo Zenith Prato, 3 a 0

(Gianluca Andreuccetti) Livorno, 24 agosto 2024 – Il Livorno schianta la Zenith Prato, 3 a 0, con una prestazione dai due volti: rivedibile nel primo tempo ed eccellente nel secondo, accedendo così al primo turno di Coppa Italia, che il 1° settembre, ancora allo stadio Picchi, metterà gli amaranto di fronte al Grosseto.

Il Livorno è ancora in fase di preparazione e contro la squadra di Settesoldi ciò si è visto soprattutto nel primo tempo, quando la formazione di Indiani è stata un po’ in sofferenza mostrando di avere ancora diverse cose da migliorare. Nella ripresa, però, non c’è stata gara.

A decidere la partita a favore del Livorno, il gol al 4’ della prima frazione di Malva, poi uscito per infortunio, bravo a superare Brunelli da distanza ravvicinata, la rete di Seck al 30’ del secondo tempo che non si è fatto sfuggire l’occasione per trafiggere il portiere dello Zenith su assist di Bellini, infine il rigore trasformato da Capparella al 47’ della ripresa concesso dall’arbitro Merlino per fallo di Tempestini sullo stesso Capparella.

Lo Zenith non ha quasi mai creato azioni pericolose. Il Livorno, da parte sua, ha dimostrato di avere ancora dei margini di miglioramento. Fino a quando non inizierà il campionato, probabilmente, non vedremo il vero Livorno.

Livorno – Zenith Prato 3 a 0 (1 a 0)

Livorno (4-2-3-1): Tani; Parente, Brenna, Risaliti, Turini; Bellini, Hamlili; Capparella, Marinari (15’ st Luci), Regoli (15’ st Frati); Malva (20’ pt Ndoye Seck). A disp.: Ciobanu; D’Ancona, Renda, Niccolai, Luci, Frati, Russo, Pavlenko. All.: P. Indiani.

Zenith Prato: Brunelli; Casini, Cela, Falteri, Gemignani, Kouassi, Messini, Poli, Saccenti, Tempestini, Toci. A disp.: Bicchierini; Bonfanti, Fiore, Landini, Malpaganti, Mertiri, Moretti, Prati, Vezzi. All.: S. Settesoldi.

Rete: 4’ pt Malva, 30’ st Ndoye Seck, 44’ st Capparella (rigore).

Arbitro: Merlino di Pontedera coadiuvato da Perlamagna di Carrara (primo assistente) e Guiducci di Empoli (secondo assistente).

Note: ammoniti Gemignani, Casini, Risaliti e Capparella; angoli 3 a 4; recuperi 4’ pt e 4’ st.