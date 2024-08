Le Acque della Salute compiono 120 anni, associazione Terme del Corallo in festa

(Redazione) Livorno, 30 luglio 2024 – Nell’ambito di Effetto Venezia, tra le associazioni che animeranno il Villaggio delle Associazioni sugli Scali Finocchietti, ci sarà anche l’associazione Terme del Corallo Onlus che domani sera, 31 luglio, festeggerà i 120 anni delle Terme del Corallo, il grande stabilimento termale non più attivo che sorge nei pressi della stazione di Livorno ma che da anni è in via di recupero grazie al lavoro di alcune associazioni, in particolare della Terme del Corallo Onlus presieduta da Silvia Menicagli.

Quella di domani sarà l’occasione per festeggiare l’avvenimento attraverso il coinvolgimento di coloro che in vario modo sono stati e sono impegnati nel rilancio di questa struttura che si accinge a compiere i 120 anni di esistenza.

Con la presidente Menicagli, saranno presenti Silvia Inghilleri, Eleonora Provenzano, Stefano Ceccarini, Rosa Anzani, Valentina Pieri e molti altri, interni ed esterni all’associazione Terme del Corallo, il cui scopo è divulgare la storia dello stabilimento delle Acque della Salute in modo da formare una corretta conoscenza affinché se ne possa apprezzare l’importanza architettonica, decorativa e storica, generando al contempo eventi e situazioni in grado di favorire il pieno recupero dell’intera struttura in stile liberty.

Un video con fotografie d’epoca farà da sfondo ai saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, che leggerà tra l’altro il discorso inaugurale che un secolo e venti anni fa tenne Giovan Battista Queirolo, medico e docente presso l’Università di Pisa, che nel 1904 sovraintendette all’inaugurazione delle Acque della Salute.