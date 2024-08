Mazzoni, Laudicino e Mosseri spingono il Livorno: “Gioca la maglia, vogliamo vincere”

(Andrea Mercurio) Livorno, 20 agosto 2024 – Fare il punto della situazione a pochi giorni dal via della stagione ufficiale 2024-25 e dal debutto degli amaranto in Coppa Italia e poi del campionato di Serie D 2024-25. Questo era l’obiettivo della conferenza stampa, indetta dal Livorno, che si è svolta nei locali di Elektro Fusion a mezzogiorno di oggi, martedì 20 agosto, dove sono intervenuti il responsabile marketing Maurizio Laudicino, il direttore generale Vittorio Mosseri e il club manager Luca Mazzoni.

Il primo annuncio ha riguardato l’arrivo a Livorno dell’attaccante Moussa Seck Ndoye. A tale riguardo Mazzoni ha commentato: “Oggi è ufficiale l’acquisto di Seck. Ha firmato ieri ma abbiamo deciso di aspettare la visita medica di stamani. C’è stata probabilmente un’incomprensione con il procuratore che ha pubblicato la foto e noi preferivamo rimanesse nel telefono. Ora lo possiamo dire che è ufficiale e da oggi il ragazzo è a disposizione del mister”.

Mosseri ha invece fatto un punto della situazione riguardo il lavoro svolto dalla società quest’estate: “Abbiamo sicuramente lavorato moltissimo e abbiamo costruito secondo me una squadra molto importante, siamo ambiziosi, ma il cammino è fatto di tanti passi uno dopo l’altro. Dal punto di vista tecnico abbiamo preso il meglio nella categoria e anche dal punto di vista interno il nostro responsabile marketing Laudicino sta facendo un ottimo lavoro di cui vedremo i frutti nel tempo”.

Del lavoro realizzato nell’ambito del marketing ha parlato invece il responsabile Laudicino: “Il lavoro svolto dall’intero media lab messo a disposizione dalla società è molto importante. Con Elektro Fusion, che ringrazio dell’ospitalità, abbiamo organizzato il contest per il nuovo speaker allo stadio, abbiamo ricevuto oltre trenta partecipazioni e tanti file audio di prova. Quella dello speaker non è l’unica iniziativa di questo tipo, è infatti in essere l’idea di poter condividere anche la scelta della terza maglia della squadra. Mi ricordo quando si fece nel 2018 arrivarono oltre trecento bozzetti da tutto il mondo. Stesso discorso vale per il contest per le hostess a cui partecipano tantissime ragazze. Gli abbonamenti venduti fino ad oggi sono oltre 1200 e la campagna durerà fino al 13 settembre.”

Per quanto riguarda la provincia, l’idea di Laudicino e del club amaranto è molto ambiziosa: “Ci piacerebbe creare un consorzio che vada ad associare tutte le realtà che vogliono sostenere il Livorno calcio, è una cosa già fatta a Pistoia nel basket e che ci piacerebbe portare anche qui. Poter creare un connubio tra le varie realtà della provincia ed il Livorno che è la società più seguita e ha giocato oltre 29 campionati di Serie A”.

Come già detto la nuova stagione sportiva è alle porte ed il Livorno debutterà domenica 8 settembre in trasferta contro il Follonica Gavorrano e su questo il club manager ha lanciato un messaggio per l’intero ambiente: “A Livorno verso questa società c’è una diffidenza neanche troppo latente, io sono soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora, ma continuo a non capire certi commenti un po’ disfattisti. Tra poco si inizia sul campo e come sempre è la cosa più importante, a me piacerebbe avvicinarmi a questa data con maggiore entusiasmo e meno disfattismo. Poi uno può stare più o meno simpatico, ma noi vogliamo fare bene il nostro lavoro e secondo me fino ad ora lo abbiamo fatto e secondo me dovremmo cercare di essere un minimo obbiettivi”.

“Tra poco gioca il Livorno e non giochiamo noi, gioca con la maglia amaranto e tutti noi come i tifosi non vogliamo più restare in questa categoria. Cerchiamo quindi di veicolare un po’ di entusiasmo, iniziamo questo campionato col giusto atteggiamento ed un po’ di entusiasmo, poi le critiche se le cose non dovessero andare arriveranno, ma prima partiamo insieme. Come dico dal primo giorno vediamo chi vuole bene al Livorno e lo mette al primo posto”.