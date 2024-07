Salvetti bis, due i volti nuovi nella giunta comunale di Livorno

(Andrea Mercurio) Livorno, 18 giugno 2024 – Dopo una settimana dalla rielezione, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha presentato ufficialmente la squadra di governo con cui collaborerà in questo suo secondo mandato amministrativo. La presentazione si è svolta oggi, martedì 18 giugno presso la Sala cerimonie del Palazzo Comunale.

Tra gli assessori i nomi nuovi sono due: Federico Mirabelli, ex consigliere comunale e segretario comunale del Partito democratico, in qualità di nuovo assessore alle Opere e Lavori pubblici con deleghe per Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Manutenzione impianti pubblici, e Michele Magnani che, in rappresentanza di Avs, si occuperà di Formazione e innovazione ed avrà le deleghe per Politiche giovanili, Campus Livorno e Transizione digitale. Dalla squadra di governo sono invece usciti Gianfranco Simoncini e Barbara Bonciani.

Al sindaco Salvetti rimane, come nello scorso mandato, la delega allo Sport ed a questa si aggiunge il Porto, tema estremamente importante in una città come Livorno.

La vicesindaca Libera Camici, confermata nel suo ruolo, si occuperà di Istruzione e Politiche educative mentre alla Cultura è confermato Simone Lenzi, così come sono confermati Giovanna Cepparello alla Mobilità sostenibile ed Andrea Raspanti alle Politiche di coesione sociale ed Integrazione sociosanitaria. Al Turismo ritroviamo Rocco Garufo, mentre per quanto riguarda Bilancio e finanze è confermato il nome di Viola Ferroni.