Stagione del Goldoni al via, cinquanta spettacoli tra lirica, sinfonica e prosa

(Angela Simini) Livorno, 4 ottobre 2024 – Debutterà domani, sabato 5 ottobre, e proseguirà fino a primavera inoltrata il ricco cartellone 2024-25 della Fondazione Goldoni. Ben 50 spettacoli (molti dei quali sono replicati la sera successiva) tra lirica, musica sinfonica e prosa, tante novità e mmi importa nti: Giuliana De Sio, Milena Vukotic, Geppi Cucciari, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Neri Marcorè e molti altri costituiscono l’offerta ambiziosa della prossima stagione che parte dunque con l’intenzione di replicare il successo dell’anno precedente, quando si raggiunse il traguardato di oltre 153 alzate di sipario con un cospicuo numero di presenze alla Sinfonica comprese tra i 700 e i 900 spettatori.

Ad alzare il sipario , il 5 ottobre, sarà “La scommessa”, dramma ridicolo in due atti dell’attore, regista ed autore livornese Emanuele Barresi, che, già apprezzato direttore artistico della Stagione di Prosa ai Quattro Mori, sarà da quest’anno titolare della Compagnia Stabile di prosa del teatro Goldoni.

Seguiamo per drone: La prosa comprende 9 spettacoli in tutto, ma non è un cartellone omogeneo, infatti include, oltre a La sommessa e Otello, “Cose che so essere vere” con De Sio, il 6 novembre, h. 21, il 29 novembre h.21 “ Così è ( sevi pare), il 15 dicembre h.21 “Perfetta” con Geppi Cucciari, il 17 gennaio “ I Ragazzi Irresistibili”, il 19 febbraio h.21. “Perfetti Sconosciuti”, il 19 marzo “ La Buona Novella” , martedì 1 aprile “Salveremo il mondo prima dell’alba”. di “Cantata del Caffé BWV 211” di J..Sebastian Bach e Bach Hause di Michele dall’Ongaro in Goldonetta ( ambedue il 3 novembre h.18 e il 4 novembre ore 9.30 e 11.30 per le scuole ). Questo secondo appuntamento del 3 novembre fa parte della sezione Opera Oggi, dedicata alla opera contemporanea, che vede in programma anche, in prima assoluta, Chichibio e la Gru ( Goldonetta il 2 dicembre, ore 18, mentre alle ore 9.30 e 11.30 è riservato alle scuole. Chichibio rinnova la collaborazione col Conservatorio Pietro Mascagni, con la direzione del Maestro Lorenzi Sbaffi e Stefano Mecenate alla regia. . Come si vede, la proposta Opera Oggi legge in chiave moderna composizioni della tradizione.

La Lirica apre il 26 ottobre h.21 e domenica 27 ottobre ore 17 con la monumentale Messa da Requiem di Verdi per soli, coro e orchestra, diretta da Eric Ledehandler . Ancora un capolavoro di Giuseppe Verdi va in scena il 3 gennaio h.21 : “La Traviata “. In omaggio a Puccni il il 14 marzo h. 20 e il 16 marzo h.16 andrà in scena “Tosca”.Giovedì 24 aprile si torna a Verdi con la sua ultima opera “Falstaff”, soggetto tratto da “Le allegre comari di Windsorf “ di Shakespeare.

Fuori abbonamento, l’appuntamento consueto del 7 dicembre, ore 21 con “Buon Compleanno Mascagni!“.

La Stagione Sinfonica che tanto successo di pubblico ha riscosso nella scorsa Stagione, include in cartellone 11 appuntamenti, dall’ 11 ottobre al 31 maggio, 2 dei quali prevedono la partecipazione dell’Orchestra Della Toscana, Il Teatro si avvale, oltre che di un Coro proprio, anche della Orchestra della Fondazione Goldoni, col quale si avvia ad allargare i contatti e a rendersi più indipendente sotto il profilo economico in quanto i concerti vengono esportati, leggasi “venduti”. Si parte il 31 ottobre h.21.00 con Il Fantastico in Musica, il 9 novembre : Puccini Celebrationem. il16 novembre con Fiabe in Musica. Il 4 gennaio 2025 Happy-Fania, il sabato 11 gennaio Orchestra della Toscana, il 25 gennaio Mozartiana. In febbraio: il 6 Orchestra della Toscana, il 14 Musica Amoris, 1 marzo: Carnival Concert , 4 aprile : C’est Chic, 31 maggio Canticum Laudis. Fuori abbonamento: domenica 27 ottobre ’24 h.17.00 Messa da Requiem, 20 dicembre in Goldonetta : YOM – Young Opera Musician 2024 Finalisti del concorso YOM 2024 ingresso libero, domenica 22 dicembre h. 18 Concerto di Natale.

Prosegue alla Goldonetta la fortunata edizione di “Classica con gusto” ideata e diretta dal Maestro Carlo Palese.