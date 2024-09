Traffico in tilt sulla Variante per un’auto finita contro il guard-rail

(Redazione) Livorno, 29 agosto 2024 – Oauroso incidente questa mattina, giovedì 29 agosto, sulla Variante cittadina di Livorno tra le uscite di Livorno Sud e Porta a Terra in direzione Nord. Un automobilista, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo e la macchina che conduceva è finita contro il guard-rail.

Per fortuna le sue condizioni, nonostante l’auto si sia gravemente danneggiata, non destano particolari preoccupazioni. Non risultano coinvolti altri mezzi o person. Il traffico, però, è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs e la Polizia municipale.