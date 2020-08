A Jorma Cosci, il bagnino che ha salvato un bimbo di due anni, i ringraziamenti del sindaco Salvetti

Livorno, 18 agosto 2020 – Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha incontrato nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, il bagnino della spiaggia della Ginestra ad Antignano, Jorma Cosci, che domenica scorsa, 16 agosto, ha salvato la vita a un bambino di due anni che rischiava di soffocare. L’incontro si è svolto negli uffici del sindaco a Palazzo Civico.

Nella nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Livorno si evidenzia che “il comportamento di Jorma, altruistico e tempestivo, ha evitato una tragedia”. Per riconoscenza il sindaco Salvetti gli ha donato il gagliardetto della città di Livorno e una pergamena con la seguente motivazione: “A Jorma Cosci, un ringraziamento per il gesto compiuto che dimostra il grande cuore di Livorno”.

