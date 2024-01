Dsp a congresso per una nuova Italia

(Redazione) Livorno, 26 gennaio 2024 – L’obiettivo è aprire una fase nuova nella politica nazionale, finalizzata alla trasformazione dell’Italia, rivolta “a tutti coloro che non si fidano più della politica, o forse non si sono mai fidati di questa destra e di questa sinistra per come affrontano le questioni fondamentali, la politica estera e quella economica, la politica sanitaria o culturale, perché nella sostanza e spesso nella forma dicono le stesse identiche cose”.

Il congresso nazionale di Dsp, acronimo di Democrazia sovrana e popolare, il soggetto politico fondato da Marco Rizzo e Francesco Toscano, si svolgerà domani e dopodomani, sabato 27 e domenica 28 gennaio, all’hotel Ergife di Roma.

Chiaro il messaggio di Rizzo e Toscano: “Noi vogliamo un’Italia diversa. Questo congresso aprirà la fase destinata a costruire il cambio del nostro Paese in quanto la situazione economica e sociale, ormai, lo richiede”.