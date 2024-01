Rissa fuori da un locale a Collesalvetti, un uomo accoltellato e l’altro ferito al volto

(Redazione) Collesalvetti, 26 gennaio 2024 – Episodio di violenza nella notte tra ieri ed oggi, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, nei pressi di un locale a Collesalvetti dove a causa di una rissa, attorno alle 2.30 della notte, sono dovuti intervenire i mezzi di inviati dalla centrale operativa del 112.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato i presenti per raccogliere indizi sul fatto accaduto.

Sul posto sono sopraggiunte anche le ambulanze della Svs da Ardenza e della Misericordia di Pisa che hanno soccorso, rispettivamente, un uomo rimasto ferito con un trauma facciale un altro accoltellato all’addome. Il primo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, il secondo a quello dell’ospedale di Cisanello di Pisa.

I feriti, entrambi di età compresa tra i 45 ed i 50 anni, sarebbero state vittime, a quanto si apprende, di un’aggressione condotta da soggetti terzi poi datisi alla fuga.

