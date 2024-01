Scomparsa la professoressa Spadavecchia Daino, una vita per la scuola e per l’inglese

(Angela Simini) Livorno, 21 gennaio 2024 – Lutto nel mondo della scuola. La professoressa Laurita Spadavecchia Daino è scomparsa all’età di 82 anni, lasciando un grande vuoto nella famiglia e tra i colleghi che desiderano ricordare la sua ricca personalità.

Vivace ed instancabile, ha riversato il suo entusiasmo nella scuola, Liceo Enriques e successivamente all’Angelica Palli, dove ha insegnato lingua e letteratura inglese negli indirizzi Socio-pedagogico e Linguistico, in aggiornamento costante con la sperimentazione nella quale credeva con autentica passione. E con altrettanta dedizione ha partecipato ai progetti proposti agli allievi, fra cui Hosying Europe, uno scambio internazionale che coinvolgeva vari paesi europei: Francia, Spagna, Germania. Danimarca e Olanda, validamente coadiuvata dai colleghi del settore linguistico, Susanna Pellini e Simonetta Del Corona. Per fare un esempio, ha accompagnato un gruppo di studenti a Erfurt in Germania. A sua volta ha ospitato i colleghi stranieri giunti all’Angelica Palli con i loro studenti.

“Vulcanica” la definiscono i colleghi, per questa sua operosa ed appassionata attività che l’ ha connotata ovunque, sul lavoro e in famiglia e, non trascurabile particolare, per una bella e rara capigliatura rossa e due occhi verdi che ne facevano un tipo inglese solo a vederla: alta, slanciata, di classe.