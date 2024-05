Livorno al voto, sei candidati sindaco e diciannove liste pronte a sfidarsi

(Redazione) Livorno, 22 maggio 2024 – Tra meno di venti giorni, sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini di Livorno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città e il Consiglio che dovrà rappresentarli per i prossimi cinque anni, dal 2024 al 2029. Si voterà dalle 15 alle 23 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Spoglio e scrutinio si svolgeranno a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno.

A sfidarsi saranno sei candidati a sindaco, due donne e quattro uomini, sostenuti complessivamente da diciannove liste. Il Consiglio comunale di Palazzo Civico, in ottemperanza alla legge nazionale, è composto da 32 consiglieri più il sindaco. Il consigliere aggiunto a tutela dei diritti dei cittadini extracomunitari, previsto dallo Statuto comunale, non rientra nel computo dei consiglieri comunali.

Saranno in lizza, in ordine alfabetico: Valentina Barale, Lorenzo Cosimi, Alessandro Guarducci, Luca Salvetti, Giovanni Pezone, Costanza Vaccaro.

Di seguito, i candidati e le canditate, in ordine alfabetico del cognome

Valentina Barale, candidata sindaca del Primo Polo

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Liste a sostegno:

Movimento Cinque Stelle (capolista Stella Sorgente)

Buongiorno Livorno (capolista Pietro Panciatici)

Prospettiva Livorno (capolista Carlo Mazzerbo)

Città Diversa (capolista Marco Cannito)

Rifondazione Comunista (capolista Marco Chiuppesi)

Livorno Popolare (capolista Vittorio Cateni)

Lorenzo Cosimi, candidato sindaco del Partito Comunista Italiano

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Lista a sostegno:

Partito Comunista Italiano (capolista Luigi Moggia)

Alessandro Guarducci, candidato sindaco del Centrodestra

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Liste a sostegno:

Forza Italia (capolista Elisa Amato)

Lega (capolista Carlo Ghiozzi)

Fratelli d’Italia (capolista Alessandro Palumbo)

Guarducci Sindaco (capolista Andrea Dinelli)

Giovanni Pezone, candidato sindaco di Rinascita Toscana, Democrazia Cristiana e Partito Animalista

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Lista a sostegno:

Per Livorno Giovanni Pezone (capolista Giovanni Cappelli)

Luca Salvetti, candidato sindaco del Centrosinistra

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Liste a sostegno:

Partito Democratico (capolista Pietro Caruso)

Livorno Civica (capolista Andrea Raspanti)

Protagonisti per la Città (capolista Simone Lenzi)

Riformisti per il futuro (capolista Alfio Baldi)

Alleanza Verdi Sinistra (capolista Denise Bertozzi)

Costanza Vaccaro, candidata sindaca di Alternativa Popolare e Livorno per Loro

Il programma elettorale (clicca e leggi)

Liste a sostegno:

Alternativa Popolare (capolista Gianluca Di Liberti)

Livorno per Loro con Bandecchi (capolista Massimiliano Pieraccioni)

