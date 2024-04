Sul campo del Folgav il Livorno alza bandiera bianca, 1 a 0

(Luca Aprea) Bagno di Gavorrano, 17 marzo 2024 – Sconfitta tutto sommato giusta, quella ottenuta dal Livorno oggi, domenica 17 marzo, sul campo della capolista Folgav, squadra sinergica che unisce le realtà del Follonica e del Gavorrano.

Troppo poco è stato fatto nel primo tempo, qualcosa in più nella ripresa, ma la squadra amaranto, alla fine, ha dovuto fermarsi al cospetto di una squadra che ha giocato meglio.

La rete, verso la fine del primo tempo, è arrivata a causa di un errore del portiere Facchetti che ha permesso ad Ampollini di insaccare senza problemi.

Prima di questo episodio, la partita era stata comunque in mano ai padroni di casa che avevano giocato con disinvoltura, tanto che avevano colpito anche una traversa con Dierna sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il Livorno è stato più incisivo. Alcune incursioni di Camara sulla destra sono risultate pericolose. Ma la palla del pareggio è capitata a Giordani, che però è stato sfortunato perché di testa ha colpito la traversa. Il Folgav, in ogni caso, non è stato a guardare e prima con Regoli e poi con Nardella, ha sfiorato il raddoppio. Solo gli interventi risolutivi di Facchetti hanno impedito ai biancorossoblu locali di raddoppiare.

Il risultato finale, 1 a 0, rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra di Fossati, chiamata adesso non sprecare più neanche un’occasione.

Follonica Gavorrano – Livorno 1 a 0 (1 a 0)

Follonica Gavorrano: Filippis, Pignat, Dierna, Grifoni (37’ st Grifoni), Pino (27’ st Macrì), Nardella (30’ st Ceccanti), Mauro (30’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (23’ st Regoli). A disp. Marenco, Brunetti, Modic, Bellini. All: Masi

Livorno: Facchetti, Schiaroli (1’ st Brenna), Tanasa, Curcio, Goffredi (30’ st Savshak), Bellini (36’ st Tenkorang), Luci (30’ st Carcani), Nardi, Camara, Giordani, Luis Henrique (11’ st Cori). A disp. Albieri, Savshak, Sabattini, Likaxhiu, Menga. All: Correale

Arbitro: Sig. Virgilio di Agrigento

Rete: 37’ pt Ampollini.

Note: ammoniti Dierna, Lo Sicco, Ampollini, Macrì, Barlettani del Folgav, Giordani e Cori del Livorno.