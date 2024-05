Il Livorno a Grosseto si sveglia tardi ed esce dai playoff, 3 a 2

(Luca Aprea) Grosseto, 12 maggio 2024 – Il percorso del Livorno nei playoff si interrompe in semifinale e conclude una stagione sportivamente deludente e non in linea con le aspettative iniziali. Gli amaranto di mister Pascali, allo stadio grossetano Zecchini, sono stati battuti 3 a 2 dai padroni di casa del Grosseto, che sono apparsi più incisivi sotto porta, potendo contare su un attaccante di spessore per la categoria come Marzierli, autore quest’oggi, domenica 12 maggio, di due reti.

Nel primo tempo la formazione di casa ha trovato due gol nella prima mezzora di gioco con Marzierli e Rinaldini, salvo poi subire la rete del Livorno, realizzata da capitan Luci, ancora una volta tra i migliori in campo tra gli amaranto assieme a Nardi. Il terzo gol dei biancorossi, segnato al volo dallo stesso Marzierli, è arrivato a circa dieci minuti dalla fine della prima frazione e ha chiuso un tempo a nette tinte biancorosse.

Nella ripresa Pascali ha effettuato numerosi cambi inserendo, tra gli altri, il giovane centrocampista Pavlenko e l’esperto attaccante Frati autore del secondo gol amaranto con un bel tiro dalla distanza. Negli ultimi dieci minuti il Livorno ha provato con la forza della disperazione il gol del pareggio ma è stato fermato dal portiere di casa Raffaelli e dal palo che ha strozzato in gola l’urlo di gioia a Nardi autore di un bel tiro dal limite dell’area.

Termina così la stagione del Livorno, la seconda in Serie D, con un risultato sportivo simile a quella dello scorso anno. Compito della società, adesso, è costruire una squadra in grado di competere il prossimo anno per la prima pozione nella categoria.

Grosseto – Livorno 3 a 2 (3 a 1)

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (35′ st Fregoli), Riccobono (23′ st Bensaja), Macchi ( 22′ st Prati), Romairone (30′ st Morelli), Saio, Grasso(45′ st Violante) . A disp. Sclano, Giustarini, Russo, Nocciolini. All. Malotti

Livorno: Baigini, Fancelli (9′ st Menga), Ronchi, Brenna, Curcio, Bellini, Luci (29′ st Sabattini), Tanasa (9′ st Camara), Nardi Marinari (19′ st Pavlenko), Rossetti (30’st Frati). A disp. Facchetti, Schiaroli, Goffredi, Haka, Giordani. All. Pascali

Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Reti: 10′ pt Marzierli, 34′ pt Marzierli, 25′ pt Rinaldini, 32′ pt Luci, 37′ st Frati.

Note: ammoniti Saio, Sabelli, Bensaja del Grosseto, Curcio, Frati, Sabattini del Livorno, espulso Prati del Grosseto.