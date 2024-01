Riscaldamento globale, oltre trecento corti per il primo Film festival di Livorno

(Redazione) Livorno, 22 gennaio 2024 – Sono stati oltre trecento i cortometraggi ricevuti da molte aree geografiche mondiali in occasione del primo Film festival Surviving Change, Sustainable Future, dedicato al riscaldamento globale, che si terrà a Livorno il prossimo 27 gennaio al polo culturale (biblioteca) dei Bottini dell’Olio. Fra i partecipanti, nomi famosi e gruppi nazionali ed internazionali come la Walt Disney e la Rai.

Il programma prevede un impegno degli organizzatori per tutta la giornata in quanto alle ore 9.30 è previsto il dibattito aperto al pubblico dedicato alla tematica del clima e sue conseguenze nella vita quotidiana. Alle ore 15.30 lo spazio sarà dedicato alla proiezione degli otto cortometraggi finalisti e premiazione dei vincitori. Alle ore 18.00, infine, un altro dibattito, questo incentrato sulle fake news sul clima.

Un programma di alto livello che ha visto il videographer e reporter Bob Caprai come promotore dell’evento, al quale ha aderito il Caffè della Scienza di Livorno. L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Livorno e la sponsorizzazione di Unicoop Tirreno.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

The following two tabs change content below.